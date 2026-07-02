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  • Ömer Çelik'ten Şam'daki terör eylemine kınama: "Saldırılar karşısında kardeş Suriye'nin yanındayız"

Ömer Çelik'ten Şam'daki terör eylemine kınama: "Saldırılar karşısında kardeş Suriye'nin yanındayız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'nin başkenti Şam'da sivilleri hedef alan saldırıyı lanetledi.

Ömer Çelik’ten Şam’daki terör eylemine kınama: Saldırılar karşısında kardeş Suriye’nin yanındayız
AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Suriye'nin egemenliğini ve birliğini hedef alan saldırılar karşısında kardeş Suriye'nin yanındayız. Şam'da sivilleri hedef alan saldırıyı lanetliyoruz. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Suriyeli kardeşlerimizin başı sağ olsun."

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