Ömer Çelik'ten Şam'daki terör eylemine kınama: "Saldırılar karşısında kardeş Suriye'nin yanındayız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Suriye'nin egemenliğini ve birliğini hedef alan saldırılar karşısında kardeş Suriye'nin yanındayız. Şam'da sivilleri hedef alan saldırıyı lanetliyoruz. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Suriyeli kardeşlerimizin başı sağ olsun."