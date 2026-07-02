Özel dış vesayet arayışına girdi

Özel dış vesayet arayışına girdi
ANKARA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İngiliz gazetesi Financial Times'ta yayımlanan yazısında Türkiye'deki seçim sistemi ve Cumhurbaşkanı'na ilişkin değerlendirmelerine sert tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özel'in "Türkiye'de seçimler yoluyla iktidar değişimini" sorguladığını belirterek, bunun milli iradeyi hedef alan bir yaklaşım olduğunu savundu. Çelik, Özel'in Cumhurbaşkanı'nı NATO müttefikleri açısından tehdit olarak göstermesini "kendi siciline yazdığı bir utanç" olarak nitelendirirken, "Siyasi tarihimizde bu derece çarpık bir zihniyet görülmedi" ifadelerini kullandı. CHP'nin geçmişte de seçilmiş iradeyi "rejim" olarak etiketlediğini öne süren Çelik, Özel'in "dış vesayet arayışına yöneldiğini" savundu. Ayrıca, "Türkiye'de sağlıklı bir seçim sistemi olduğu için bu zihniyet iktidara gelemiyor" değerlendirmesinde bulundu. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#ÖZGÜR ÖZEL #FİNANCİAL TİMES #ÖMER ÇELİK

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