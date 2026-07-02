Romanya'ya 'FETÖ okullarını kapat' çağrısı
Türkiye- Romanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Romanya Parlamentosu'nda gerçekleştirdiği temaslarda FETÖ'nün Romanya'daki yapılanmasını gündeme taşıdı. FETÖ'nün eğitim ve kültürel faaliyet görüntüsü altında faaliyetlerini sürdürmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Gider, örgüt bağlantılı yapıların faaliyetlerine son verilmesi, ilgili kurumların Romanya devleti tarafından devralınması veya Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesi yönündeki beklentiyi Romanya Temsilciler Meclisi Başkanı Sorin- Mihai Grindeanu, Senato Başkanı Mircea Abrudean'a iletti.