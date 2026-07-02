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  • Şam'daki hain terör eylemine Türkiye'den peş peşe sert tepki: "Saldırılar karşısında kardeş Suriye'nin yanındayız"

Şam'daki hain terör eylemine Türkiye'den peş peşe sert tepki: "Saldırılar karşısında kardeş Suriye'nin yanındayız"

Suriye’nin başkenti Şam’da bir kafede meydana gelen patlamada 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 16 kişinin de yaralandığı bildirildi. Şam'ın Hicaz bölgesinde sivilleri hedef alan ve can kayıplarına yol açan terör saldırısı, Türkiye'de art arda gelen açıklamalarla sert şekilde kınandı. Dışişleri Bakanlığı, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran başta olmak üzere yapılan açıklamalarda saldırı "hain" ve "menfur" olarak nitelendirilirken, Türkiye'nin Suriye halkının yanında olmaya devam edeceği mesajı verildi.

Şam’daki hain terör eylemine Türkiye’den peş peşe sert tepki: Saldırılar karşısında kardeş Suriye’nin yanındayız

Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan bir kafede perşembe günü patlama meydana geldi. Suriye resmi haber ajansı SANA, patlamanın Hicaz Demir Yolu ile Adalet Sarayı arasında faaliyet gösteren bir kafenin girişinde yaşandığını duyurdu.

Şam’daki hain terör eylemine Türkiye’den peş peşe sert tepki: Saldırılar karşısında kardeş Suriye’nin yanındayız

6 ÖLÜ, 16 YARALI

Yetkililer ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin de yaralandığını bildirdi. Suriye devlet medyası olayın bir bombanın patlaması sonucu meydana geldiğini belirtti.

Şam’daki hain terör eylemine Türkiye’den peş peşe sert tepki: Saldırılar karşısında kardeş Suriye’nin yanındayız

TÜRKİYE'DEN PEŞ PEŞE KINAMA

Şam'ın Hicaz bölgesinde sivilleri hedef alan ve can kayıplarına yol açan terör saldırısı, Türkiye'de art arda gelen açıklamalarla sert şekilde kınandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'nin başkenti Şam'da sivilleri hedef alan saldırıyı lanetledi. Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Suriye'nin egemenliğini ve birliğini hedef alan saldırılar karşısında kardeş Suriye'nin yanındayız. Şam'da sivilleri hedef alan saldırıyı lanetliyoruz. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Suriyeli kardeşlerimizin başı sağ olsun."

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Şam’daki hain terör eylemine Türkiye’den peş peşe sert tepki: Saldırılar karşısında kardeş Suriye’nin yanındayız

CEVDET YILMAZ: "SALDIRIYI LANETLİYORUM"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kardeş ve komşu ülke Suriye'de yaşanan terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor ve lanetliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeş ve komşu ülke Suriye'de yaşanan terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor ve lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa, Suriye halkına ve hükümetine başsağlığı diliyorum. Terör eylemi yapanlar ve bunun arkasında duranlar kaybetmeye mahkumdur. Suriye halkının tüm unsurları ile teröre karşı birlik içinde olacağına inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti olarak büyük bedeller ödeyerek bugünlere gelmiş Suriye halkının ve hükümetinin yanındayız" ifadelerine yer verdi.

Şam’daki hain terör eylemine Türkiye’den peş peşe sert tepki: Saldırılar karşısında kardeş Suriye’nin yanındayız

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: "TÜRKİYE DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye'nin başkenti Şam'ın Hicaz bölgesinde düzenlenen ve can kayıplarına yol açan saldırıyı lanetledi.

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Suriye'nin başkenti Şam'ın Hicaz bölgesinde gerçekleştirilen hain terör saldırısını en güçlü şekilde lanetliyorum. Masum sivilleri hedef alan bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor; kardeş Suriye halkına ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Terörün Suriye'de yeniden tesis edilmeye çalışılan güven ve istikrar ortamını hedef aldığı açıktır. Kardeş Suriye halkının birlik ve beraberliği ile bu tür alçak saldırıları boşa çıkaracağına, ülkenin huzur, güvenlik ve kalkınma yolundaki kararlı yürüyüşünü sürdüreceğine inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye; Suriye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve birliğine destek olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Şam’daki hain terör eylemine Türkiye’den peş peşe sert tepki: Saldırılar karşısında kardeş Suriye’nin yanındayız

EFKAN ALA: "SURİYE HALKI YALNIZ DEĞİLDİR"

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Suriye'nin başkenti Şam'da sivilleri hedef alan hain saldırıyı lanetledi.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Şam'da bugün sivilleri hedef alan hain saldırıyı en sert şekilde lanetliyoruz. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm Suriye halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar niyaz ediyoruz. Bu zorlu süreçte Suriye halkı yalnız değildir. Türkiye, Suriye'nin güvenliğine, birliğine ve kardeşlik hukukuna dayanan dayanışmasını kararlılıkla sürdürecektir."

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör

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