Şam'daki hain terör eylemine Türkiye'den peş peşe sert tepki: "Saldırılar karşısında kardeş Suriye'nin yanındayız"

CEVDET YILMAZ: "SALDIRIYI LANETLİYORUM" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kardeş ve komşu ülke Suriye'de yaşanan terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor ve lanetliyorum" dedi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeş ve komşu ülke Suriye'de yaşanan terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor ve lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa, Suriye halkına ve hükümetine başsağlığı diliyorum. Terör eylemi yapanlar ve bunun arkasında duranlar kaybetmeye mahkumdur. Suriye halkının tüm unsurları ile teröre karşı birlik içinde olacağına inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti olarak büyük bedeller ödeyerek bugünlere gelmiş Suriye halkının ve hükümetinin yanındayız" ifadelerine yer verdi.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: "TÜRKİYE DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEKTİR" Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye'nin başkenti Şam'ın Hicaz bölgesinde düzenlenen ve can kayıplarına yol açan saldırıyı lanetledi. İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Suriye'nin başkenti Şam'ın Hicaz bölgesinde gerçekleştirilen hain terör saldırısını en güçlü şekilde lanetliyorum. Masum sivilleri hedef alan bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor; kardeş Suriye halkına ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Terörün Suriye'de yeniden tesis edilmeye çalışılan güven ve istikrar ortamını hedef aldığı açıktır. Kardeş Suriye halkının birlik ve beraberliği ile bu tür alçak saldırıları boşa çıkaracağına, ülkenin huzur, güvenlik ve kalkınma yolundaki kararlı yürüyüşünü sürdüreceğine inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye; Suriye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve birliğine destek olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.