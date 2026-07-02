Şam'daki hain terör eylemine Türkiye'den peş peşe sert tepki: "Saldırılar karşısında kardeş Suriye'nin yanındayız"
Suriye’nin başkenti Şam’da bir kafede meydana gelen patlamada 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 16 kişinin de yaralandığı bildirildi. Şam'ın Hicaz bölgesinde sivilleri hedef alan ve can kayıplarına yol açan terör saldırısı, Türkiye'de art arda gelen açıklamalarla sert şekilde kınandı. Dışişleri Bakanlığı, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran başta olmak üzere yapılan açıklamalarda saldırı "hain" ve "menfur" olarak nitelendirilirken, Türkiye'nin Suriye halkının yanında olmaya devam edeceği mesajı verildi.
Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan bir kafede perşembe günü patlama meydana geldi. Suriye resmi haber ajansı SANA, patlamanın Hicaz Demir Yolu ile Adalet Sarayı arasında faaliyet gösteren bir kafenin girişinde yaşandığını duyurdu.
6 ÖLÜ, 16 YARALI
Yetkililer ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin de yaralandığını bildirdi. Suriye devlet medyası olayın bir bombanın patlaması sonucu meydana geldiğini belirtti.
TÜRKİYE'DEN PEŞ PEŞE KINAMA
Şam'ın Hicaz bölgesinde sivilleri hedef alan ve can kayıplarına yol açan terör saldırısı, Türkiye'de art arda gelen açıklamalarla sert şekilde kınandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'nin başkenti Şam'da sivilleri hedef alan saldırıyı lanetledi. Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Suriye'nin egemenliğini ve birliğini hedef alan saldırılar karşısında kardeş Suriye'nin yanındayız. Şam'da sivilleri hedef alan saldırıyı lanetliyoruz. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Suriyeli kardeşlerimizin başı sağ olsun."