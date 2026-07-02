Savunma sanayiimizin NATO ülkelerine ihracatı artıyor
Türk savunma ve havacılık sanayiinin NATO ülkelerine ihracatı son dönemde artış gösteriyor. Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde, savunma ve havacılık sanayiinin ittifak üyesi ülkelere yönelik ihracatındaki artış dikkati çekiyor. Sektörün bu dönemde toplam ihracatı, önceki döneme göre yüzde 47.12 arttı. 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 aralığında, önceki bir yılda 7 milyar 399 milyon 103 bin dolar olan sektör ihracatı 10 milyar 885 milyon 606 bin dolara yükseldi. Söz konusu dönemde 178 ülkeye savunma ve havacılık ürünü ihracatı gerçekleştirilirken, Türkiye'nin ittifak içindeki stratejik rolünü yansıtan NATO ülkelerine yönelik satışlar ağırlık merkezini oluşturdu. Ülke bazlı ihracat rakamları incelendiğinde, zirvedeki ilk 3 sırayı NATO müttefikleri paylaştı. NATO üyesi ülkelere söz konusu dönemde 6 milyar 235 milyon 676 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu tutar, sektörün toplam ihracatının yüzde 57.28'ine ulaştı.