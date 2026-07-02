SON DAKİKA I Bakan Fidan: "İsrail tüm insanlığın ortak sorunu"

Son Dakika Haberleri... Son Dakika Haberleri... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'in bölgedeki saldırganlığına devam ettiğini ve yeni bir düşman arayışında olduğunu belirten Bakan Fidan, "İsrail tüm insanlığın ortak sorunu" dedi.

"TÜRKİYE'NİN GELDİĞİ NOKTA ÖNEMLİDİR"

NATO Zirvesine ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Fidan, Trump'ın NATO zirvesine katılacağını belirterek, "Bu NATO topluluğu için önemli bir haber. Ayrıca Sayın Trump buna katılıyor çünkü davet eden Sayın Erdoğan. Eğer davet eden Sayın Erdoğan olmasaydı, katılmayacaktı. Bu artık büyük bir stratejik denklem oldu, bu denklem günümüzdeki meydan okumaları, çatışmaları, sıkıntıları, ittifaktaki kaymakları göz önünde aldığınızda ne kadar büyük bir rol oynadığını görürsünüz. Burada Cumhurbaşkanımızın küresel liderlik vizyonu, geliştirdiği ilişki ağı, oluşturduğu güven, insanlar nazarındaki prestij ve Türkiye'nin geldiği nokta önemlidir."

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör