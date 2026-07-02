SON DAKİKA... İBB davasında Ekrem İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında gerginlik: Duruşma salonundan çıkartıldı!
SON DAKİKA... Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 61. duruşması bugün başladı. Dün, Murat Ongun'un savunma yaptığı duruşmada Ekrem İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında tartışma yaşandı. Mahkeme başkanı CMK’nın 203. maddesini uyguladığını söyleyerek Ekrem İmamoğlu’nu salondan çıkarttı.
Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 61. duruşmasında, Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 59'u tutuklu 414 kişi hakim karşısına çıktı.
İMAMOĞLU SALONDAN ÇIKARTILDI
Dün, Murat Ongun'un savunma yaptığı duruşmada Ekrem İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında tartışma yaşandı. Mahkeme başkanı CMK'nın 203. maddesini uyguladığını söyleyerek Ekrem İmamoğlu'nu salondan çıkarttı.
Mahkeme başkanı, "İmamoğlu savunmasını yapacağı zaman salona gelir" dedi.