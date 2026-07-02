Venezuela’da Türk kahraman 38 kişiyi kurtardı

Venezuela'da 24 Haziran'da 39 saniye arayla meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. İnsanlar enkazların başında sevdiklerini ararken 22 yıldır Venezuela'da yaşayan Türk vatandaşı İbrahim Eser, deprem sırasında olağanüstü çaba gösterdi. Depremlerde en fazla can ve mal kaybının yaşandığı La Guaira kentinde yaşayan Eser, önce ailesini güvenli bir alana tahliye ettikten sonra hemen komşularının yardımına koştu. Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Temsilcisi olduğunu belirten Eser, korkunç manzaralarla karşılaştığını dile getirdi. Eser, "Sağda solda yaralılar yatıyor, kimileri ise molozların altında yaşam mücadelesi veriyordu. Hemen o insanları enkazdan çekip çıkarmaya çalıştım. O gece yaklaşık 38 kişiyi göçük altından kurtararak güvenli alana taşıdım" ifadelerini kullandı.

ÖLÜM KOKUYOR



Hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 295'i aştığı, yaralı sayısının 11 bini geçtiği ülkede, on binlerce kişi hâlâ kayıp. Harap olmuş sokaklarından ölüm kokusu yükseliyor. Ölü sayısı ise her geçen gün artıyor. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) uydu görüntüleriyle yapılan ilk değerlendirmede, ülkede 58 bin 870 binanın depremlerde yıkıldığı ya da hasar gördüğü belirlendi.

DEPREMDE HAYAT KURTARAN STM DAR ULUSLARARASI SAHNEDE

6 Şubat depremlerinde 50'den fazla kişinin enkaz altındaki yerini tespit ederek kurtarılmasına katkı sağlayan STM Duvar Arkası Radar (DAR) sistemi, ilk yurtdışı operasyonel görevini Venezuela'da üstlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'na bağlı DAK ekipleri, deprem bölgesindeki arama kurtarma faaliyetlerinde milli sistemi kullanıyor. Ultra Geniş Bant (UGB) sinyalleriyle çalışan sistem, görsel erişimin bulunmadığı kapalı alanlarda sabit ve hareketli hedeflerin konum bilgilerini iki boyutlu olarak tespit edebiliyor. DAR, rehine kurtarma, terörle mücadele ve iç güvenlik operasyonlarının yanı sıra deprem, çığ ve yangın gibi afetlerde arama kurtarma faaliyetlerinde, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında da kullanılabiliyor. Yaklaşık 6.5 kg ağırlığındaki sistem, enkaz altında bulunan kişilerin nefes alıp vermesi sırasında oluşan göğüs ile el-kol hareketleri gibi mikro ve makro hareketleri algılayarak yer tespiti yapabiliyor. Yaydığı radyo frekans (RF) sinyalleri sayesinde engelin arkasında canlı bulunup bulunmadığını anlık olarak kullanıcıya aktarabilen sistem, canlının bulunduğu nokta ile yaklaşık derinliğini de belirleyebiliyor.