Zirve için 49 bin polis görevde

7-8 Temmuz'da yapılacak olan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Hakan Tandoğan, zirve için günler öncesinden başlayan güvenlik hazırlıklarının en üst seviyeye ulaştığını belirterek, "Tedbirlerin en üst seviyeye geldiği noktadayız. Zirve bitene kadar da sorunsuz bir şekilde sonuç almayı planlıyoruz. Risk analizleri ve bütün değerlendirmeler yapıldı. Bu değerlendirmeler çerçevesinde de yaklaşık 49 bin emniyet, 7 bin civarında da jandarma personelimiz görev alacak.

Şu ana kadar yapılan çalışmalarda 900'e yakın şok uygual - ma yapıldı" dedi. Tüm detayların değerlendirildiğinin altını çizen Tandoğan, günübirlik evlerden kiralık araçlara, park ve bahçelerden liderlerin konaklayacağı yerlere kadar uygulamaların çok katmanlı ilerlediği söyledi. KGYS bünyesinde kriz merkezi oluşturduklarını belirten Tandoğan, "Sürekli izlemeler ve takipler yapılacak. Şehirde hayat devam edecek. Güzergâhlar ve konaklama yerlerindeki tedbirlerimiz daha belirgin olacak. Vatandaşlarımızın endişe edeceği bir durum söz konusu değil. Alternatif yollarımız ilan edildi. Her an sahadayız. Bütün riskleri yönetiyoruz. Yerli ve milli yazılımlarla sahada olan biten her şeyi kriz merkezimizden anlık olarak takip edeceğiz. Dijital sistemlerimizi de geliştirdik" şeklinde konuştu.