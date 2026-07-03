70 yaşındaki çifte 100 milyonluk tuzak

Yurtdışından temin ettikleri açık hatlarla Bursa'nın Mudanya ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki emekli çift S.A. ve D.A.'yı arayan dolandırıcılık çetesi, adlarına çok sayıda telefon hattı ve banka hesabı açıldığını, bu hesapların terör örgütleri tarafından kullanıldığını söyledi. "Sizinle işbirliği yapacağız. Evinizde arama yapıp ziynet eşyalarınızda parmak izi incelemesi yapacağız" yalanıyla mağdur çifti korkutup yönlendirdi. Şüpheliler bu yöntemle yaklaşık 4 milyon 250 bin lira değerindeki döviz ve ziynet eşyalarını teslim aldı. Bununla da yetinmeyen çete, mağdurların kredi kartlarını kullanarak paravan şirketler üzerinden yaklaşık 7 milyon 600 bin liralık harcama yaptı. Çiftin üzerine kayıtlı 7 gayrimenkulü ise gerçek değerinin çok altında sattıran dolandırıcılar yaşlı çifti 3 ay boyunca tam 100 milyon TL dolandırdı.

DOLANDIRIP TATLI İKRAM ETTİLER

Dolandırıcılar, suçun ortaya çıkmasını engellemek için mağdurların telefonundaki mesajlaşmaları ve tüm dijital delilleri sildirmek amacıyla eve eleman gönderdi. 3 ayın sonunda çete üyeleri, "Operasyon tamamlandı, gözünüz aydın" diyerek yaşlı çifte tatlı ikram edip yeni bir cep telefonu hediye etti. Bu sırada dolandırıcı, çiftin kullandığı eski telefondaki tüm uygulamaları, bankacılık işlemlerini ve mesajları silerek dijital delilleri ortadan kaldırıp evden ayrıldı. Dolandırıldığını anlayan çiftin başvurusu üzerine soruşturma başlatıldı. Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturmada ilk aramaların yurtdışından yapıldığı tespit edildi. Teknik takip kapsamında 40 farklı güvenlik kamerasına ait 70 saatlik görüntü incelendi ve şüphelilerin kimlikleri tek tek belirlendi.

6'SI TUTUKLANDI

Bursa, İstanbul, Mersin, Şanlıurfa, Rize, Artvin, Aydın, Konya ve Sarp Sınır Kapısı'nda düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 araca da el konuldu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 3 kişi savcılıkça serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında olaya karıştığı belirlenen 3 şüphelinin ise başka suçlardan cezaevinde bulunduğu öğrenildi. Mağdur yaşlı çiftin henüz paralarını geri alamadığı, çete üyelerinin dolandırdığı başka mağdurların da olabileceği, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.