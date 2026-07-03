Ankara'da NATO Zirvesi hazırlıkları sürüyor! Güvenlik tedbirleri toplantısı yapıldı

Ankara’da 7-8 Temmuz taeihlerinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri toplantısı düzenlendi. Toplantıda, güvenlik tedbirlerinin etkin, koordineli ve kesintisiz şekilde uygulanmasına yönelik planlamalar ele alındı.

Ankara’da NATO Zirvesi hazırlıkları sürüyor! Güvenlik tedbirleri toplantısı yapıldı
DHA

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda, 36'ncı NATO Zirvesi öncesinde alınan güvenlik tedbirleri, sahada yürütülen çalışmalar, görev planlamaları ve birimler arası koordinasyon süreçleri kapsamlı şekilde değerlendirildi.

GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN KESİNTİSİZ ŞEKİLDE UYGULANMASINA YÖNELİK PLANLAMALAR ELE ALINDI

Toplantıya öncülük eden İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, zirve süresince görev alacak birimlerin hazırlıklarını gözden geçirerek yürütülecek çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ankara’da NATO Zirvesi hazırlıkları sürüyor! Güvenlik tedbirleri toplantısı yapıldı

Toplantıda, güvenlik tedbirlerinin etkin, koordineli ve kesintisiz şekilde uygulanmasına yönelik planlamalar ele alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, NATO Zirvesi kapsamında il genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ile kamu düzeninin korunmasına yönelik tedbirlerin ilgili birimlerin koordinasyonunda titizlikle uygulanmaya devam edeceğini bildirdi.

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