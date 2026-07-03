Ankara’da NATO Zirvesi hazırlıkları sürüyor! Güvenlik tedbirleri toplantısı yapıldı

Toplantıya öncülük eden İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, zirve süresince görev alacak birimlerin hazırlıklarını gözden geçirerek yürütülecek çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda, 36'ncı NATO Zirvesi öncesinde alınan güvenlik tedbirleri, sahada yürütülen çalışmalar, görev planlamaları ve birimler arası koordinasyon süreçleri kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Toplantıda, güvenlik tedbirlerinin etkin, koordineli ve kesintisiz şekilde uygulanmasına yönelik planlamalar ele alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, NATO Zirvesi kapsamında il genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ile kamu düzeninin korunmasına yönelik tedbirlerin ilgili birimlerin koordinasyonunda titizlikle uygulanmaya devam edeceğini bildirdi.