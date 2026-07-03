’Ay Yıldız’ NATO’ya hazır

Ay Yıldız Müşterek Karargâhı, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ilk resmi organizasyonuna ev sahipliği yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 30 Ağustos 2021'de temeli atılan Ay Yıldız Müşterek Karargâhı, ilk resmi organizasyonuna hazırlanıyor. Ankara'da yapımı büyük ölçüde tamamlanan yerleşke, 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında konuk savunma bakanları ve NATO üst düzey temsilcilerini ağırlayacak.

Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısıyla kapılarını ilk kez basın mensuplarına açan karargâhta, zirve kapsamında "Yıldız" bölümünde resepsiyon düzenlenmesi planlanıyor. Ay yıldızlı Türk bayrağından ilham alınarak tasarlanan yerleşkede Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları aynı kampüste faaliyet gösterecek. Akıllı bina konsepti, çevre dostu mimarisi ve ileri teknoloji altyapısıyla inşa edilen karargâh; siber güvenlik, balistik koruma, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) tehditlerine karşı güvenlik sistemleri ve gelişmiş mühendislik çözümleriyle donatıldı.

Çelik Kubbe anlayışıyla desteklenen güvenlik altyapısıyla dünyanın sayılı askerî karargâhları arasında gösterilen Ay Yıldız Müşterek Karargâhı'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarına uzun yıllar hizmet vermesi hedefleniyor.