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Bakan Kurum: “DOA ile 2 günde 4,5 milyon ambalaj topladık”

Bakan Kurum: “DOA ile 2 günde 4,5 milyon ambalaj topladık”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 Temmuz itibarıyla Türkiye geneline yayılan Depozito Yönetim Sistemi kapsamında 2 günde 4,5 milyon içecek ambalajının DOA makineleri ile toplandığını, kayıtlı kullanıcı sayısının ise 1 milyonun üzerine çıktığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2026 18:14 Son Güncelleme: 03 Temmuz 2026 18:15

500 Bin Sosyal Konut Adıyaman Merkez Konut Belirleme Kura Töreni'nde konuşan Bakan Kurum, "DOA uygulamamız Adıyaman'ımızda da 81 ilimizde de başladı. Ve gördük ki milletimiz DOA'yı çok sevdi. Sadece 2 günde 4 buçuk milyon ambalaj toplandı. Yani bu ne demek? Vatandaşımıza 4.5 milyon TL para kazandırdık demek" dedi.

SİSTEME KAYIT SAYISI 1 MİLYONU GEÇTİ Sisteme kayıtlı olanların sayısının ise 1 milyonun üzerine geçtiğini belirten Bakan Kurum, "İnşallah tüm sistem oturduğunda yıllık 25 milyar ambalaj toplamayı, ekonomimize de 30 milyar lira kazanç sağlamayı hedefliyoruz. Yani DOA ile ülkemiz, ekonomimiz kazanacak, en önemlisi de çevremizi doğamızı koruyacağız" ifadelerini kullandı.