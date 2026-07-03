Bakan Kurum: “DOA ile 2 günde 4,5 milyon ambalaj topladık”
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 Temmuz itibarıyla Türkiye geneline yayılan Depozito Yönetim Sistemi kapsamında 2 günde 4,5 milyon içecek ambalajının DOA makineleri ile toplandığını, kayıtlı kullanıcı sayısının ise 1 milyonun üzerine çıktığını açıkladı.
500 Bin Sosyal Konut Adıyaman Merkez Konut Belirleme Kura Töreni'nde konuşan Bakan Kurum, "DOA uygulamamız Adıyaman'ımızda da 81 ilimizde de başladı. Ve gördük ki milletimiz DOA'yı çok sevdi. Sadece 2 günde 4 buçuk milyon ambalaj toplandı. Yani bu ne demek? Vatandaşımıza 4.5 milyon TL para kazandırdık demek" dedi.
SİSTEME KAYIT SAYISI 1 MİLYONU GEÇTİ
Sisteme kayıtlı olanların sayısının ise 1 milyonun üzerine geçtiğini belirten Bakan Kurum, "İnşallah tüm sistem oturduğunda yıllık 25 milyar ambalaj toplamayı, ekonomimize de 30 milyar lira kazanç sağlamayı hedefliyoruz. Yani DOA ile ülkemiz, ekonomimiz kazanacak, en önemlisi de çevremizi doğamızı koruyacağız" ifadelerini kullandı.
Depozito Yönetim Sistemi'nin 1-2 Temmuz verilerinin toplamına göre toplanan ambalaj adedi 4 milyon 475 bin 574 oldu. Toplam kullanıcı sayısı ise 1 milyon 21 bin 795'e yükseldi.