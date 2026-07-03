Bakan Uraloğlu duyurdu: "Avrupa’ya kesintisiz demiryolu bağlantısı başlıyor"

Tekirdağ'a 123 Milyar Liralık Ulaştırma Yatırımı

Son 24 yılda Tekirdağ'a ulaştırma alanında 123,2 milyar liralık yatırım yapıldığını açıklayan Uraloğlu, bölünmüş yol uzunluğunun 86 kilometreden 412 kilometreye çıkarıldığını söyledi. Tekirdağ ve Hayrabolu çevre yolları, Kapaklı Köprülü Kavşağı, Barbaros Limanı Bağlantı Yolu ve birçok önemli projenin tamamlandığını belirten Bakan, kent genelinde 6 kara yolu projesinin de yapımının sürdüğünü ifade etti.

İstanbul-Tekirdağ Ulaşımı 1 Saatin Altına İnecek

Kınalı-Malkara Otoyolu'nun tamamlanmasıyla İstanbul-Tekirdağ arasındaki mesafenin kısalacağını belirten Uraloğlu, ulaşım süresinin 1 saatin altına düşeceğini söyledi. Projenin tamamlanmasıyla Marmara Otoyol Ringi'nin kuzey hattının birleşeceğini ve İstanbul ile Çanakkale arasında kesintisiz otoyol bağlantısı sağlanacağını kaydetti. Demiryolu ve denizcilik yatırımlarına da değinen Bakan Uraloğlu, Tekirdağ'daki demiryolu hatlarının yenilendiğini, Tekirdağ Yat Limanı'nın hizmete açıldığını ve Ulusal Deniz Emniyeti Başkanlığı'nın kentte kurulduğunu belirterek, yapılan yatırımların Tekirdağ'ın ekonomik ve lojistik gücünü daha da artıracağını vurguladı.