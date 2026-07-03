Bakan Uraloğlu duyurdu: "Avrupa’ya kesintisiz demiryolu bağlantısı başlıyor"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tekirdağ’da sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, iş dünyası temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir araya gelerek kentte devam eden ulaşım yatırımları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi’nin tamamlanmasıyla Tekirdağ’ın Avrupa ile Asya arasında stratejik bir lojistik üs haline geleceğini söyledi.
Türkiye'nin uluslararası ticaret koridorlarındaki kritik konumuna dikkat çeken Uraloğlu, Orta Koridor ve Kalkınma Yolu Projesi'nin Türkiye'yi küresel ticaretin merkez ülkelerinden biri haline getireceğini belirtti. Türkiye'nin doğu-batı ve kuzey-güney ulaşım ağlarının vazgeçilmez halkası olduğunu vurgulayan Bakan, "Türkiye'siz bir ticaret koridoru düşünülemez" dedi.
Halkalı-Kapıkule Hattında Sona Yaklaşıldı
Bakan Uraloğlu, Tekirdağ'dan 44 kilometresi geçen 229 kilometrelik Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin Trakya için büyük önem taşıdığını ifade etti. Projenin ilk etabı olan Çerkezköy-Kapıkule hattında test sürüşlerinin başladığını açıklayan Uraloğlu, sertifikasyon süreçlerinin tamamlanmasının ardından hattın yıl sonuna kadar hizmete alınmasının hedeflendiğini söyledi. Devam eden çalışmalar kapsamında Ispartakule-Çerkezköy etabında inşaatın sürdüğünü belirten Uraloğlu, Halkalı bağlantısının da gelecek yıl tamamlanmasının planlandığını kaydetti.
Yolculuk Süresi 1,5 Saate Düşecek
Hattın tamamlanmasıyla birlikte Halkalı-Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresinin ise 8,5 saatten 3,5 saate ineceğini belirten Uraloğlu, yıllık yolcu kapasitesinin 600 binden 3,4 milyona, yük kapasitesinin ise 1,5 milyon tondan 9,6 milyon tona çıkacağını söyledi. Bu yatırımla birlikte Tekirdağ'daki organize sanayi bölgeleri ve limanların Avrupa pazarına daha hızlı ulaşacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, Trakya'nın uluslararası demiryolu taşımacılığında çok daha güçlü bir konuma geleceğini dile getirdi.