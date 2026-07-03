Bakan Uraloğlu duyurdu: "Avrupa’ya kesintisiz demiryolu bağlantısı başlıyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tekirdağ’da sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, iş dünyası temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir araya gelerek kentte devam eden ulaşım yatırımları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi’nin tamamlanmasıyla Tekirdağ’ın Avrupa ile Asya arasında stratejik bir lojistik üs haline geleceğini söyledi.

Bakan Uraloğlu duyurdu: Avrupa’ya kesintisiz demiryolu bağlantısı başlıyor
Tuna ŞERBETÇİ

Türkiye'nin uluslararası ticaret koridorlarındaki kritik konumuna dikkat çeken Uraloğlu, Orta Koridor ve Kalkınma Yolu Projesi'nin Türkiye'yi küresel ticaretin merkez ülkelerinden biri haline getireceğini belirtti. Türkiye'nin doğu-batı ve kuzey-güney ulaşım ağlarının vazgeçilmez halkası olduğunu vurgulayan Bakan, "Türkiye'siz bir ticaret koridoru düşünülemez" dedi.

Bakan Uraloğlu duyurdu: Avrupa’ya kesintisiz demiryolu bağlantısı başlıyor

Halkalı-Kapıkule Hattında Sona Yaklaşıldı

Bakan Uraloğlu, Tekirdağ'dan 44 kilometresi geçen 229 kilometrelik Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin Trakya için büyük önem taşıdığını ifade etti. Projenin ilk etabı olan Çerkezköy-Kapıkule hattında test sürüşlerinin başladığını açıklayan Uraloğlu, sertifikasyon süreçlerinin tamamlanmasının ardından hattın yıl sonuna kadar hizmete alınmasının hedeflendiğini söyledi. Devam eden çalışmalar kapsamında Ispartakule-Çerkezköy etabında inşaatın sürdüğünü belirten Uraloğlu, Halkalı bağlantısının da gelecek yıl tamamlanmasının planlandığını kaydetti.

Bakan Uraloğlu duyurdu: Avrupa’ya kesintisiz demiryolu bağlantısı başlıyor

Yolculuk Süresi 1,5 Saate Düşecek

Hattın tamamlanmasıyla birlikte Halkalı-Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresinin ise 8,5 saatten 3,5 saate ineceğini belirten Uraloğlu, yıllık yolcu kapasitesinin 600 binden 3,4 milyona, yük kapasitesinin ise 1,5 milyon tondan 9,6 milyon tona çıkacağını söyledi. Bu yatırımla birlikte Tekirdağ'daki organize sanayi bölgeleri ve limanların Avrupa pazarına daha hızlı ulaşacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, Trakya'nın uluslararası demiryolu taşımacılığında çok daha güçlü bir konuma geleceğini dile getirdi.

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Bakan Uraloğlu duyurdu: Avrupa’ya kesintisiz demiryolu bağlantısı başlıyor

Tekirdağ'a 123 Milyar Liralık Ulaştırma Yatırımı

Son 24 yılda Tekirdağ'a ulaştırma alanında 123,2 milyar liralık yatırım yapıldığını açıklayan Uraloğlu, bölünmüş yol uzunluğunun 86 kilometreden 412 kilometreye çıkarıldığını söyledi. Tekirdağ ve Hayrabolu çevre yolları, Kapaklı Köprülü Kavşağı, Barbaros Limanı Bağlantı Yolu ve birçok önemli projenin tamamlandığını belirten Bakan, kent genelinde 6 kara yolu projesinin de yapımının sürdüğünü ifade etti.

İstanbul-Tekirdağ Ulaşımı 1 Saatin Altına İnecek

Kınalı-Malkara Otoyolu'nun tamamlanmasıyla İstanbul-Tekirdağ arasındaki mesafenin kısalacağını belirten Uraloğlu, ulaşım süresinin 1 saatin altına düşeceğini söyledi. Projenin tamamlanmasıyla Marmara Otoyol Ringi'nin kuzey hattının birleşeceğini ve İstanbul ile Çanakkale arasında kesintisiz otoyol bağlantısı sağlanacağını kaydetti. Demiryolu ve denizcilik yatırımlarına da değinen Bakan Uraloğlu, Tekirdağ'daki demiryolu hatlarının yenilendiğini, Tekirdağ Yat Limanı'nın hizmete açıldığını ve Ulusal Deniz Emniyeti Başkanlığı'nın kentte kurulduğunu belirterek, yapılan yatırımların Tekirdağ'ın ekonomik ve lojistik gücünü daha da artıracağını vurguladı.

#İSTANBUL #HAYRABOLU

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