Başkentte 3 aylık güvenlik uygulaması: 1,5 milyondan fazla kişi sorgulandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, NATO Liderler Zirvesi'nin güvenli ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla 4 Nisan-1 Temmuz tarihleri arasında il genelinde geniş kapsamlı güvenlik uygulamaları yürüttü. Yaklaşık üç ay süren çalışmalarda, başkent genelinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

4 BİNDEN FAZLA KİŞİ YAKALANARAK ADLİ İŞLEM İÇİN TESLİM EDİLDİ

Emniyet birimlerince gerçekleştirilen uygulamalarda 1,5 milyondan fazla kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken, 930 bine yakın araç da kontrol edildi. Denetimler kapsamında halka açık alanlar, konaklama tesisleri, kafe ve restoranlar, eğlence mekanları, araç kiralama firmaları, otoparklar, günübirlik konaklama yerleri ile umuma açık iş yerleri denetlendi. Kent genelinde oluşturulan uygulama noktalarında kapsamlı güvenlik kontrolleri gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 4 binden fazla kişi yakalanarak adli işlemler için ilgili birimlere teslim edildi.

MAKSUT YÜKSEK UYGULAMA NOKTALARINA ZİYARETTE BULUNDU

Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek de kent genelindeki uygulama noktalarını ziyaret ederek denetimlerde bulundu. Çalışmaları yerinde inceleyen Yüksek, görevli personelle bir araya gelirken, uygulama noktalarında vatandaşlarla sohbet ederek güvenlik tedbirlerine verdikleri destek ve iş birliği dolayısıyla teşekkür etti. Ankara Emniyet Müdürlüğü vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetim ve güvenlik uygulamalarının kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.