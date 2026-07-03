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CHP'li başkan yardımcısı, belediye şirketine ait araçla alkollü şekilde kaza yaptı! "Kamu zararı yok" savunması...

CHP'li başkan yardımcısı, belediye şirketine ait araçla alkollü şekilde kaza yaptı! "Kamu zararı yok" savunması...

CHP'li Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Halil Emre Esenkaya, belediyeye ait araçla alkollü şekilde trafik kazasına karıştığı olayın ardından, günler sonra belediye meclis toplantısı öncesinde kamuoyundan özür diledi. Ehliyetine el konulan Esenkaya, yaşanan rezaleti pişkin bir açıklamayla sıradanlaştırarak oluşan hasarı kendi cebinden ödeyeceğini belirtti, "Kamu zararı yok" savunması yaptı.

Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2026 22:24 Son Güncelleme: 03 Temmuz 2026 22:27

Olay, Şehzadeler Belediyesi'nin iştirak şirketi Şehzadeler Mühendislik adına kiralanan ve belediye hizmetlerinde kullanılan 45 AYT 170 plakalı resmi araçla yaşandı. İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI Belediye Başkan Yardımcısı Emre Halil Esenkaya, alkollü şekilde direksiyon başına geçerek resmi araçla tek taraflı trafik kazasına karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde Esenkaya'nın yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu belirlendi. Bunun üzerine ehliyetine geçici olarak el konulurken, hakkında idari para cezası uygulandı. Kazada park halindeki bir servis aracı da hasar gördü.

SKANDALI "GURUR TABLOSU" GİBİ ANLATTI Belediyeye ait resmi aracın karıştığı kazanın kamuoyunda gündem olmasının ardından Emre Halil Esenkaya, Belediye Meclisi toplantısında konuya ilişkin sözlü açıklamalarda bulundu. Olayı "gurur tablosu" gibi anlatan Esenkaya, şu ifadeleri kullandı: "Sevk ve idaremde bulunan 45 AYT 170 plakalı araçla tek taraflı bir trafik kazası yaşadım. Söz konusu araç belediye iştirak şirketimiz, Şehzadeler Mühendislik'e kiralanan ve şirket tarafından belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere belediyemize tahsis edilen bir araçtır. Kaza sonucunda yapılan kontrollerde alkollü olduğu tespit edilmiş, bu doğrultuda sürücü belgeme el konmuş ve idari para cezası uygulanmıştır. Kazada ayrıca park halindeki servis aracı da hafif şekilde zarar görmüştür.