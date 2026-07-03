Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Hamaney’in cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

"İran İslam Cumhuriyeti Dini Lideri merhum Ali Hamaney için Tahran'da düzenlenen cenaze merasimine ülkemizi temsilen iştirak ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve aziz milletimizin taziye dileklerini İran Cumhurbaşkanı Sayın Mesut Pezeşkiyan ile İranlı yetkililere ilettik. Merhum Ali Hamaney'e Allah'tan rahmet; ailesine, İran Devleti'ne ve kardeş İran halkına bir kez daha sabır ve başsağlığı diliyorum. Bölgemizde çatışmaların sona erdiği, kalıcı barışın, huzurun ve istikrarın hakim olduğu bir geleceğin en kısa zamanda tesis edilmesini temenni ediyorum. Bu zor günlerde, İran hükümeti ve halkı ile dayanışmamızı en üst seviyede sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör