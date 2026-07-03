Dünyanın en büyük deprem konferansı İstanbul’da düzenlendi
Sağlık Bakanlığı ev sahipliğinde ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) işbirliğiyle düzenlenen 'Depremlerde Sağlığın Korunması' konulu DSÖ Bakanlar Konferansı İstanbul'da gerçekleştirildi. 15 ülkenin sağlık bakanının da aralarında bulunduğu 250 kişinin katıldığı organizasyonda, Türkiye'nin afet müdahale kapasitesi vurgulandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin müdahale kapasitesini yerli ve milli teknolojilerle sürekli güçlendirdiklerini belirtti. GÖKBEY ambulans helikopterinin uçan bir acil servis gibi çalışarak aynı anda iki hastaya müdahale edebildiğini açıkladı. Törende, Venezuela'daki deprem bölgesinde arama kurtarma yapan UMKE ekibiyle canlı bağlantı kurularak, Venezuela halkına destek mesajları iletildi. DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, Türkiye'nin 6 Şubat depremlerindeki hızlı müdahalesini takdirle karşıladıklarını belirtti.