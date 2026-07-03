Dünyanın gözü Ankara’da

Batı basınında Ankara NATO Liderler Zirvesi alarmı sürüyor. ABD ve Avrupa medyasında Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak zirveye geniş yer ayrılıyor. Son olarak ABD merkezli Bloomberg ajansı zirveyi ele aldı. "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'nın neden Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu gösterecek" denilen haberde "Ankara'daki NATO

Zirvesi öncesi Türkiye, 10 milyar dolarlık yerli savunma sanayiiyle ittifakın hayati üssü oldu" ifadeleri kullanıldı. Bloomberg analizinde S-400 ve F-35 krizlerinin aşılabileceği, Türkiye'nin ABD sonrası dönemde kendisini Avrupa güvenlik mimarisinin lideri konumunda gördüğü vurgulandı.

EN KRİTİK ZİRVE

NATO'nun geçen yıl Lahey'de düzenlenen zirvesinde alınan tarihi kararların ilk kez uygulamaya geçirileceği Ankara Zirvesi, İttifak'ın savunma harcamalarından kuvvet yapısına, savunma sanayiinden transatlantik yük paylaşımına uzanan kapsamlı dönüşümünü ifade eden "NATO 3.0" sürecinin başlangıç noktası olarak soğuk savaş sonrası en önemli dönüm noktalarından birini oluşturacak.

GÜNDEM YOĞUN

Liderlerin masasında geçen yıl Lahey Zirvesi'nde alınan kararların hayata geçirilmesinden savunma harcamalarının artırılmasına, NATO Kuvvet Modeli'nin uygulanmasından savunma sanayiinin üretim kapasitesinin güçlendirilmesine, Avrupa'nın üstleneceği yeni sorumluluklardan Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesine kadar İttifak'ın geleceğini şekillendirecek birçok kritik başlık yer alıyor.

1000 KİŞİLİK HEYETLE GELİYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın, NATO Liderler Zirvesi kapsamında 7 Temmuz öğleden sonra Ankara'ya gelmesi bekleniyor. Resmi ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek programda Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılanacak. Karşılama töreninde 16 büyük Türk devletini temsil eden özel kıyafetli askerler de yer alacak.

Program kapsamında Erdoğan ile Trump'ın önce baş başa, ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.

Trump'ın görüşmelerin ardından dinlenmesi, daha sonra ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO liderleri onuruna verilecek resmi akşam yemeğine katılması öngörülüyor. ABD Başkanı'nın 1000 kişiden fazla bir heyetle Ankara'ya gelmesi beklenirken, ziyaretin NATO Zirvesi'nin yanı sıra Türkiye-ABD ilişkileri açısından da önem taşıdığı değerlendiriliyor. Betül USTA/ANKARA

TRUMP YENİ UÇAĞIYLA GELECEK

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'ya yeni uçağıyla gelecek. Helikopteri ise Türkiye'ye parçalara ayrılarak nakledildi. Özel bir ekip tarafından yeniden montajı gerçekleştirilen helikopterle test uçuşu yapıldı. Trump, makam aracı olarak da 'The Beast'i, yani Canavar'ı kullanacak.