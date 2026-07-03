Hainlere geçit vermedik

15 Temmuz gecesi Orhanlı Gişeleri'nde darbecilerin açtığı ateş sonucu sol kolunu kaybederek gazi olan Üzeyir Civan, aradan geçen 10 yıla rağmen yaşadıklarını ilk günkü gibi hatırladığını söyledi. Darbe girişimini öğrenir öğrenmez ailesiyle birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı'na doğru yola çıktığını anlatan Civan, Orhanlı Gişeleri'ne ulaştığında bölgede büyük bir kargaşa yaşandığını ifade etti.

Darbecileri silah bırakmaları için ikna etmeye çalıştığını belirten Civan, tankın arkasından çıkarak askerlere, "Durun yapmayın, silahlarınızı bırakın. Hepimiz kardeşiz" diye seslendiğini söyledi. Bu sırada silah sesleri arasında vurulduğunu anlatan Civan, sol kolunda şiddetli bir acı hissettiğini, yere uzanarak kelime-i şehadet getirdiğini ifade etti. Sağ elinden de kurşunla yaralandığını belirten Civan, sol kolunun ağır hasar aldığını ve daha sonra kaybettiğini söyledi.

Yaşadığı olayın, FETÖ mensuplarının kendi milletine karşı nasıl silah kullandığını açık şekilde ortaya koyduğunu dile getiren Civan, "Ben kolumu kaybettim ama vatanı hainlere bırakmadık. O gün tek derdimiz vatanımıza, milletimize, bayrağımıza ve ezanımıza sahip çıkmaktı. Aynı şartlar bugün yeniden yaşansa yine hiç tereddüt etmeden direniriz" ifadelerini kullandı.



AYNI NOKTADA 6 ŞEHİT VERDİK

15 Temmuz 2016 gecesi Tuzla'daki Orhanlı Gişeleri ve Mehmetçik Vakfı mevkiinde darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu 1'i polis 6 kişi şehit oldu, 42 kişi yaralandı. Bölgedeki olaylar nedeniyle 187 sanık hakkında dava açıldı.