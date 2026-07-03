'Kara Fatma' kabri başında anıldı
Milli Mücadele'nin kadın kahramanlarından "Kara Fatma" lakaplı Fatma Seher Erden, vefatının 71. yılında mezarının başında anıldı. Milli Mücadelenin Kahraman Kadınlarını Anma, Anılarını Araştırma ve Yaşatma Derneği Başkanı İlknur Bektaş, Üsteğmen Fatma Seher Hanım'ın Birinci Dünya Savaşı'nda kadınları örgütleyerek düşmanlara karşı savaştığını anlattı. Kara Fatma'yı tarihin tozlu sayfalarında unutulmuş bir kadın olmaktan çıkarıp topluma anlatmak istediğini ifade eden Bektaş, şunları söyledi: "Kara Fatma, tarihin satırlarında kalmış bir kahraman değil, aksine Türk milletinin vicdanında yaşayan büyük bir iradenin adıdır. O, Milli Mücadele'de korkuya karşı cesaretin, yokluğa karşı direncin mücadelesidir."