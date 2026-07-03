Kızılelma’ya NATO’dan büyük ilgi

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Marcos Perestrello De Vasconcellos ve beraberindeki heyeti Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde ağırladı. Ziyarette Baykar'ın savunma teknolojileri alanındaki çalışmaları ile KIZILELMA insansız savaş uçağı tanıtıldı.

Bayraktar, dünyada yaklaşık 15 bin savaş uçağı bulunduğunu belirterek, önümüzdeki 30 yıl içinde bunların büyük bölümünün yerini insansız savaş uçaklarının alacağını söyledi. Bu dönüşümün muharebe havacılığında büyük bir devrim oluşturacağını ifade eden Bayraktar, KIZILELMA'nın pilotlu savaş uçaklarının yapabildiği görevleri yerine getirebildiğini, insan faktörüne bağlı olmaması sayesinde daha düşük maliyet ve operasyonel avantaj sunduğunu dile getirdi.