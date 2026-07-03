Madımak anmasında Özgür Özel’e tepki
Sivas'ta Madımak Katliamı'nın 33. yıl dönümü anma programına katılan CHP Milletvekili Özgür Özel bazı vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Madımak Otel önündeki törende, hayatını kaybedenler dualar ve karanfillerle anıldı. Özgür Özel'in alana gelişi sırasında yaşanan yoğunluk ve hareketlilik, bazı vatandaşların tepkisine neden oldu. Özel'in açıklama yapmak istediği sırada vatandaşlar, "Biz burada acımızı yaşıyoruz. Siz neyin peşindesiniz? Siyasetinizi dışarıda yapın" sözleriyle tepki gösterdi. Bir başka vatandaş ise, "Ne oluyor ya? Bu ne biçim bir şey?" ifadelerini kullandı. Tepkilerin artması üzerine Özgür Özel vatandaşlardan özür diledi.