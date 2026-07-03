Mahkeme başkanı, İmamoğlu ve CHP’lileri salondan attı: ’Burada soytarılık yapamazsınız’

Eski İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü lideri" olarak yargılandığı İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet davasının 61. duruşmasında gerginlik çıktı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin 9 Temmuz'da savunmaları bitireceğini duyurması üzerine İmamoğlu, mahkeme başkanıyla pazarlık yapmaya kalktı ancak umduğunu bulamadı. Duruşmada söz alan İmamoğlu, mahkeme başkanına celsenin 9 Temmuz'da bitmesinin imkânsız gibi göründüğünü belirtti. Mahkeme başkanı, heyetle bu konuya ilişkin bir değerlendirme yaptıklarını söyleyerek, "Bir takvim belirledik ve onu uyguluyoruz. İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın savunmasının ardından Ekrem Bey ile devam edeceğiz ve 9'unda tamamlayacağız. Tutuklu sanıklar illa birinci celsede bitecek diye bir kural yok. Gerekirse celse atacağız ama 9'unda kapatacağız" dedi.

'YERİNİZDEN MÜDAHİL OLUYORSUNUZ'

Sanık İmamoğlu, bunun üzerine 9 Temmuz tarihinin sebebini sorarak tepki gösterince mahkeme başkanı, "Ekrem Bey konuyu başka yerlere çekmeyin. Takvim belirledik onu uyguluyoruz" şeklinde konuştu. Tepkisine devam eden İmamoğlu'na mahkeme başkanı, "Yerinizden oturarak sürekli müdahil oluyorsunuz. Salondan çıkarmak zorunda kalacağım" dedi. İmamoğlu ve avukatların tepkilerine devam etmesi üzerine mahkeme başkanı, duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle İmamoğlu'nun salondan çıkarılmasına karar verdi. Bir süre bu duruma da itiraz edildi, daha sonra İmamoğlu ile bir kısım sanık, jandarma eşliğinde salondan çıkarıldı.

'BURADA SOYTARILIK YAPAMAZSINIZ'

Bunun üzerine izleyici kısmında bulunan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, mahkeme başkanına "Kararınızı gözden geçirin" diye seslenirken, CHP Milletvekili Suat Özçağdaş, mahkeme başkanına parmak sallayarak "Size soruyorum! Salondan çıkarmaya siz mi karar verdiniz mübaşir mi?" diye bağırdı. Mahkeme başkanı, "Kimse burada bağıramaz, senin bana soru sormaya hakkın yok. Milletvekilisiniz diye burada her türlü soytarılığı yapamazsınız. Kendisinin milletvekili olduğunu iddia eden kişi de salondan çıkarılsın" dedi.