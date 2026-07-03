Narko teröre 1 tonluk darbe

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 15- 30 Haziran tarihleri arasında İstanbul merkezli olmak üzere Tekirdağ, Gümüşhane ve Kocaeli illerinde eşzamanlı 10 operasyon düzenledi. Operasyonlarda 80 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 652 kilo 890 gram metamfetamin, 198 kilo 230 gram skunk, 159 kilo 650 gram eroin, 24 kilo 431 gram kokain, 9 kilo 800 gram pregabalin, 388 gram AM2201 ve 207 kilo 70 gram katkı maddesi olmak üzere toplamda 1 ton 45 kilo uyuşturucu madde bulundu.

Toplamda 173 bin 9 adet uyuşturucu hap ve 2 adet otomatik tüfek de ele geçirildi. Şüpheliler uyuşturucu maddeyi alkol şişleri içinde ve sipariş ettikleri çiçeklerin içine gizleyerek İran, Çin, Almanya, Hollanda'dan getirttiği ve yurtdışında piyasaya sürmeyi hedefliyordu. Yakalanan şüphelilerden 54'ünün emniyetteki işlemleri devam ediyor. Adliyeye sevk edilen 26 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.