O gece sadece vatanı düşündük

15 Temmuz 2016 gecesi Ankara'da yaşanan darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı önünde darbecilerin açtığı ateş sonucu gazi olan Cebrail Öngüç, aradan geçen 10 yıla rağmen o gece yaşadıklarını unutamadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonlar gibi meydanlara çıktığını belirten Öngüç, o an tek düşündükleri şeyin vatan olduğunu ifade etti.

Darbecilerin yolları kapatmasına rağmen insanların gözünü kırpmadan tankların ve silahların karşısına çıktığını belirten Öngüç, çevresindeki birçok kişinin vurulduğunu, kendisinin de ayağından vurularak yaralandığını ve gözüne şarapnel isabet ettiğini anlattı.

O gece makam, mevki ya da karşılık beklemeden mücadele ettiklerini ifade eden Öngüç, "Bayrağımız inmesin, ezan dinmesin diye mücadele ettik. Bugün yine aynı şartlar oluşsa hiç düşünmeden yeniden sokağa çıkarım" dedi.

GELECEK NESİLLER İÇİN...

Öngüç, 15 Temmuz gecesinde verilen mücadelenin sadece ülkenin bağımsızlığı için değil, gelecek nesillerin yarınları için de verildiğini belirterek, o gecenin millet iradesinin zaferi olarak hafızalarda yaşamaya devam edeceğini ifade etti.