Son Dakika | CHP’li Veli Ağbaba’nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in özel kalem müdürü gözaltına alındı

Son dakika... Yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba gözaltına alındı. Başsavcılık, Ağbaba'nın hesabında yüksek miktarda kaynağı belirsiz para tespit edildiğini kaydetti. Öte yandan, uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında ise Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in özel kalem müdürü ve yakın arkadaşı Sadık Can Köksal'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba gözaltına alındı.

KAYNAĞI BELLİ OLMAYAN PARA GİRİŞİ

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada Yeğen Ağbaba'nın hesabına yüksek tutarlarda kaynağı belli olmayan para girişi olduğu tespit edildiği aktarıldı.

HÜSEYİN CAN GÜNER'İN ÖZEL KALEMİ DE GÖZALTINDA

Öte yandan, CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in özel kalem müdürü ve yakın arkadaşı Sadık Can Köksal'ın da uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.