SON DAKİKA I Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü: "Müttefikler arasındaki bağ güçlendirilmeli"

Son Dakika Haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-İtalya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile İtalya arasında savunma sanayii başta olmak üzere her alanda iş birliğini güçlendirmek için çalıştıklarını, ilişkilere ivme kazandıracak yeni adımlar atmanın da önemli olduğunu ifade etti.

Başkan Erdoğan, Türkiye'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nde müttefikler arasındaki bağın kuvvetlendirilmesini beklediğimizi belirtti.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör