SON DAKİKA I Başkan Erdoğan'ın davetine icabet: Pakistan Başbakanı Türkiye'ye geliyor

Son Dakika Haberleri... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

SON DAKİKA I Başkan Erdoğan’ın davetine icabet: Pakistan Başbakanı Türkiye’ye geliyor

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in 4 Temmuz tarihinde Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini belirtti.

Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkilerin tüm yönleriyle gözden geçirileceğini, mevcut işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağını ifade eden Duran, ikili münasebetlerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğünü kaydetti.

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#ŞAHBAZ ŞERİF #PAKİSTAN #RECEP TAYYİP ERDOĞAN

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