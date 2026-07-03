SON DAKİKA I Başkan Erdoğan’ın davetine icabet: Pakistan Başbakanı Türkiye’ye geliyor

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in 4 Temmuz tarihinde Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini belirtti.

Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkilerin tüm yönleriyle gözden geçirileceğini, mevcut işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağını ifade eden Duran, ikili münasebetlerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör