Türkiye’nin K-9 afet birimi bir enkazdan diğerine koşuyor

Türkiye'nin donattığı K9 (Köpekli) Eğitim ve Afet Müdahale Birimi, Venezuela'da meydana gelen depremde arama ve kurtarma çalışmalarına destek oluyor. K9 Eğitim ve Afet Müdahale Birimi, Venezuela'daki depremden en çok etkilenen ve geniş çaplı yıkımın meydana geldiği La Guaira şehrinde sırtlarında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) yazısı, arabalarının üzerinde "Türk halkının kalbinden" mesajıyla bir enkazdan diğerine koşuyor.

7 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Birimin Koordinatörü Marcos Sequera, Türkiye'de 6 Şubat 2023 depremleri sonrası görev yaptıklarını belirterek, "Türkiye'de 2023'te yaptıklarımız ve Venezuela ile Türkiye arasındaki ilişkilerin bir sonucu olarak müdahale kapasitemizi güçlendirmek amacıyla bize ekipman sağlandı. TİKA'dan üniformalar, kasklar ve nakliyemizi sağlayabilmek için 2 araç aldık" şeklinde konuştu. Venezuela'da 24 Haziran'da art arda meydana gelen depremler nedeniyle 2 bin 295 kişi hayatını kaybetti. Ülkede 7 günlük yas ilan edildi. Bu arada depremin 8. gününde güvenlik görevlisi Hernan Alberto Gil Flores (44) yaralı kurtarıldı.