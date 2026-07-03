Türkiye'yi örnek gösterdi
ABD'nin NATO nezdinde Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker, Türk savunma sanayiinin müttefik ülkelere örnek olması gerektiğini belirtti. Whitaker, gelecek hafta Türkiye'de yapılacak NATO Zirvesi öncesi, Amerikan Fox News kanalına açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin savunma sanayii kapasitesinin diğer müttefikler için bir model teşkil etmesi gerektiğini belirten Whitaker, "Tüm müttefiklerimizin daha çok Türkiye gibi olmasına ihtiyacımız var. Örneğin aynı anda 50 gemi üretebilecek bir sanayi tabanına sahip olmak. Türkiye şu anda tersanelerinde tam da bunu yapıyor" ifadelerini kullandı.