Adalet ve barışın sesi Türkiye
Soykırımcı İsrail'in gerçekleştirdiği mezalimi her fırsatta en üst seviyede vurgulayarak uluslararası kamuoyunun öncelikli gündem maddesi haline getiren Türkiye, Ankara'daki NATO Zirvesi'nde de adaletin ve barışın sesi olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Netanyahu hükümetinin uluslararası hukuk ihlallerini ve bunun dünya güvenlik paradigmasına olumsuz etkilerini muhataplarına aktaracak. Erdoğan'ın zirve marjındaki hitaplarında da İsrail yayılmacılığının ve uluslararası hukuku hiçe sayan politikalarının bölgesel istikrar ve güvenliği tehlikeye attığı hususunun altını çizmesi bekleniyor.