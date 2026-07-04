Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da düzenlenen Konut Belirleme Kura Töreni ve Meydan Açılışı programında yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yeniden inşa çalışmalarına ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Adıyaman Merkez İndere'de inşa edilen 5 bin 41 sosyal konutun kura çekiminin gerçekleştirildiği programda konuşan Bakan Kurum, deprem bölgesinde bugüne kadar 455 bin konutun tamamlandığını belirterek, "Adıyaman yıkıldığı yerden doğruldu" dedi.

SÖZÜMÜZÜ TUTTUK

Adıyaman'da heyecanlı, coşkulu bir günü yaşadıklarını dile getiren Bakan Murat Kurum, "Adıyaman yıkıldığı yerden doğruluyor. Hamdolsun Rabbim bizi sizlere mahcup etmedi. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2 yılda 11 ilde 455 bin konutumuzu tamamladık. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilimizde cumhuriyet tarihinin en büyük hamlesi olarak 500 bin sosyal konut yapıyoruz. Bu projede de '11 ilimiz ayrıcalıklı olacak.' dedik ve kontenjanları fazla tuttuk. Hatırlayın hak sahibi kuralarımızı ilk burada çekmiştik, konutlarımızın yer belirleme kuralarını da yine ilk burada sizlerle belirliyoruz. Adıyaman Merkez İndere'de 5 bin 41 sosyal konut bugün sahiplerini buluyor. 43 bin afet konutu kazandırdığımız şehrimizde şimdi de yaklaşık 20 bin vatandaşımızı sosyal konutlarımızla sağlam yuvalara kavuşturuyoruz" dedi.





BÜTÜNCÜL YAKLAŞTIK

Kurum, "Şehrimizi bütüncül bir yapıyla ele aldık. 'Evler tamamlanırken şehrin gündelik hayatını, ticaretini, üretimini ve sosyal dokusunu da birlikte düşünmek gerekir' dedik. İşte Adıyaman Merkez'de yürüttüğümüz meydan projemiz ve çalışmalarımız bu bütünlüğün önemli bir parçasıdır. Proje kapsamında 554 ofis, 167 ticari alan kazandırıyoruz. 580 araçlık otopark, şehir merkezinde daha düzenli bir hayat demek. şehrimizde yaklaşık 3,5 milyon dolarlık bir hibe projesi hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı. Kurum ayrıca, DOA makineleri ile 2 günde 4.5 milyon içecek ambalajının toplandığını söyledi. Vatandaşların ise bu kapsamda 4.5 milyon kazandığını belirtti.