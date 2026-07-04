Avrupa'nın gözü Türk silahlarında
Tarihi NATO zirvesi öncesi Avrupa'nın Türk savunma sanayii ürünlerine olan ilgisi arttı. Alman ordusunun yakında Türk silahı alacağına dair analizler yayınlayan Batı medyası, Türk savunma şirketlerinin hızlı hareket ettiklerini ve taleplere hızlı tepki verdiklerini kaydetti.
Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi öncesinde Türkiye'nin geliştirdiği savunma sanayii ürünlerini Batı medyasında haber olmaya devam ediyor. Alman DW ajansı Almanya ve İngiltere basınındaki son gelişmeleri derledi. Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), "Alman ordusu yakında Türkiye'den silah mı satın alacak?" başlıklı bir analiz yayımladı. Analizin en dikkat çekici boyutunu ise Almanya'nın Türk savunma ürünlerine ilgisinin arttığı yönündeki gözlem oluşturuyor. İngiltere merkezli Financial Times da "Türkiye'nin hızla yükselen savunma sanayii" başlıklı bir haber-analiz yayımlandı. Türk savunma sanayiinin "Avrupa NATO üyelerinin acilen ihtiyaç duyduğu İHA ve güdümlü füzeler gibi silahları seri üretim yapacak ölçek ve uzmanlığa sahip" olduğuna değinilen haberde, Türk savunma şirketlerinin hızlı hareket ettikleri ve pazardaki talebe hızlı tepki verdikleri değerlendirmesine yer verildi.