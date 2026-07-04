CİMER’e yazdı, ambulans uçakla yurda döndü

Hac ibadetini yerine getirmek için gittiği Suudi Arabistan'da rahatsızlanan annesi için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvuran kişinin talebi üzerine, ambulans uçakla alınan N.A. (70), 48 saatte yurda getirilip, tedaviye alındı. CİMER'e 5 Haziran'da başvuru yapan vatandaş, annesinin Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunda hac ibadetini yaptığı sırada Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde rahatsızlandığı, tedavisi için kaldırıldığı Suudi German Hospital'da yapılan tetkiklerde Kovid ve verem hastalığı teşhis edildiği ve yoğun bakımda tedavi altında olduğunu belirterek, annesinin Türkiye'ye getirilmesi ve tedavisinin burada devam etmesi için yaptıkları ambulans uçak başvurusunun kabul edilip acilen sevkin sağlanmasını talep etti. Talep üzerine Cidde Konsolosluğu tarafından gerekli işlemler gerçekleştirildi.

N.A.'nın Türkiye'ye nakli için Diyanet İşleri Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda ambulans uçak operasyonu düzenlendi. Pnömoni tanısıyla rahatsızlandığı bildirilen hasta, teknik ve uçuş izinlerinin tamamlanması ardından 7 Haziran'da Suudi Arabistan'dan ambulans uçakla alınıp, İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne nakledildi. N.A.'nın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü, bilincinin açık olduğu öğrenildi.