Depremzede anne biyonik koluna kavuştu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde sol kolu ampute edilen Halime Nuray Tunç, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği'nin (TOGEMDER) desteğiyle biyonik kol protezine kavuştu. "Asrın felaketi" olarak bilinen depremde Hatay'da 3 çocuğuyla enkaz altında kalan anne Tunç'un 2 kızı hayatını kaybetti. Depremde bir kolunu da kaybeden Tunç'un omuriliği de zarar gördü. Myoelektrik kontrollü dirsek üstü biyonik kol protezi ihtiyacı doğan Tunç'un, bu proteze sahip olabilmesi için çeşitli kampanyalar düzenlendi. Bu kapsamda protez sistemin mikro işlemcili beş parmaklı el bileşeni temin edilen protezin 2 milyon 100 bin lira tutarındaki biyonik dirsek modülünün temini için ise Onursal Başkanlığı'nı Emine Erdoğan'ın yaptığı TOGEM-DER devreye girdi. Gerekli para dernek tarafından karşılanarak dirsek modülünün siparişi verildi. Eksik parçanın temin edilmesinin ardından Tunç, hayal ettiği protez kola kavuştu.

EMİNE ERDOĞAN'IN TALİMATI

TOGEM-DER Başkanı Mihrimah Belma Sekmen, "Emine Erdoğan Hanımefendi, Halime Hanım'ı televizyon programlarında izlemiş. Kendisiyle irtibata geçmemiz ve ne gerekiyorsa yapmamız konusunda bizi talimatlandırdılar. Biz de gereken çalışmaları yaptık" dedi. Protezine kavuşan Halime Nuray Tunç da duygularını şöyle ifade etti: "Bana bir telefon geldi. 'TOGEMDER'den arıyoruz. Emine Erdoğan Hanım arattırıyor, ilgilenmemizi istiyorlar' dediler. Protezin tamamlanacağını söylediklerinde çok şaşırdık, çok duygulandık, ne yapacağımızı bilemedik, çok mutlu olduk. Şu an çok değişik hissediyorum, ifade edemiyorum açıkçası, o kadar mutluyum ki." TOGEM-DER Başkanı Sekmen, Tunç'un 10 yaşındaki kızı İrem'e de bilgisayar hediye etti.