Desteğe giden Kılıçdaroğlu’na ’hain’ protestosu: Dini değerlere hakarete tutuklama

Deniz Göktaş isimli sözde komedyenin İstanbul'da yaptığı gösteride dini değerlere yönelik kullandığı ifadeler infiale neden oldu. Hakkında "Dini değerleri aşağılama" ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlarından soruşturma başlatılan Göktaş, geçtiğimiz gün yurt dışından döner dönmez İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Göktaş, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin, Göktaş'a destek için adliyeye gitti. Ancak Kılıçdaroğlu, Göktaş'ın arkadaşları ve bazı avukatlar tarafından 'Hain Kemal' denilerek protesto edildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Göktaş'ın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Komedyen olduğunu ve yüksek gelirli olduğunu belirten Göktaş, soruşturmaya konu olan YouTube kanalının kendisine ait olduğunu, videonun da 1 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirdiği stand-up gösterisinin kaydı olduğunu söyledi. Gösteride kullandığı ifadelerin önceden hazırlanmış olup olmadığı yönündeki soruya yanıt veren Göktaş, "Bu stand-up gösterisindeki konuşmaların metni daha öncesinde kendimin hazırladığı bir metne aittir" dedi.

DERS GİBİ SEVK YAZISI

Savcılık ifade işlemleri tamamlanan Deniz Göktaş, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. Savcılığın sevk yazısında ifade özgürlüğünün sınırları anlatıldı. Yazıda, kişilerin şeref ve itibarının da Anayasa güvencesi altında olduğu belirtilerek hakaret, iftira, küfür, müstehcen ifadeler ile nefret, ayrımcılık ve şiddeti teşvik eden söylemlerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği vurgulandı. Demokratik toplumlarda bireylerin düşüncelerini serbestçe açıklayabilmesinin temel bir hak olduğu ancak bu hakkın sınırsız olmadığına dikkat çekildi. Göktaş hakkında 185 farklı CİMER başvurusu, şikâyeti bulunduğu öğrenilirken Göktaş, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından 'Dini değerleri aşağılama' ve 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BABA GÖKTAŞ 3 FARKLI HAPİS CEZASI ALMIŞ

ÖTE yandan Göktaş'ın "Ölü Deniz" ismini verdiği Harbiye'de sahne aldığı gösteride "iyi baba", "politik baba", "eyleme götüren baba" olarak anlattığı babası Kemal Göktaş'ın 1980'li yıllarda Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO) terör örgütü bünyesinde silahlı eylemlere katıldığı ortaya çıktı. Göktaş'ın 1980'li yıllarda THKO içerisinde faaliyet gösterdiği, Çorum olaylarına katıldığı, silah ve mühimmatla yakalandığı ortaya çıktı. Kemal Göktaş'ın Erzincan Sıkıyönetim 1. Askeri Ceza Mahkemesi'nden 10 yıl ağır hapis cezası, Ankara 1. Devlet Güvenlik Mahkemesi'nden 3 yıl 9 ay ağır hapis cezası, Ankara Sıkıyönetim 2. Askeri Mahkemesi'nce de 5 yıl ağır hapis cezası aldığı ve bir süre cezaevinde kaldığı öğrenildi.

DİYANET'TEN UYARI KUTSALIN MİZAHI OLMAZ

Göktaş'ın stand-up gösterisinde kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınmasının ardından Diyanet'in tüm Türkiye'deki camilere gönderdiği cuma hutbesi dikkat çekti. Hutbede kutsalların zaman zaman mizah adı altında alaya alındığı belirtildi. Hutbede şu ifadeler yer aldı: "Modern çağın getirdiği tüketim kültürü, dijital mecraların bilinçsiz kullanımı, zaman zaman kutsallarımızın mizah adı altında alaya alınması, çocuklarımızı günden güne değerlerimizden uzaklaştırmaktadır. Tertemiz dimağlar, batıl inançlar, sapkın akımlar, bağımlılık ve akran zorbalığının girdabında kaybolma riskiyle karşı karşıya."