Murat Kocatürk, 15 Temmuz 2016 yılında 35 yaşındaydı. Biri 8 diğeri 12 yaşında iki erkek çocuk babasıydı. Fatih Kocamustafapaşa'da babası Bayram Kocatürk ile birlikte yaşıyordu.

Hain darbe girişimini televizyondan öğrendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Milletimizi meydanlara davet ediyorum" çağrısı üzerine abdest alıp Saraçhane'ye gitti. Darbeciler tarafından işgal edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde direnirken hain kurşunların hedefi olarak şehadet şerbetini içti.

Oğlunun ardından 10 yıl geçiren Baba Bayram Kocatürk (76) duygularını şu şekilde anlattı: Oğlum küçüklüğünden beri 'şehit olacağım' derdi. Yayında Cumhurbaşkanımızın çağrısını duyunca tereddüt etmeden kalkıp abdestini aldı ve Saraçhane'ye gitti. Ben de televizyondan İBB'nin işgal görüntülerini, milletin direnişini izliyordum. Yayında vurulan kareli gömlekli birini halk taşıyordu. Oğlum da kareli gömlek giyinmişti. Bir an içimde bu kesin benim oğlum dedim. Terasa çıkıp sabaha Kur'an okuyarak dua ettim. Öğlene doğru Gaziosmanpaşa Karakolu'ndan arayıp oğlumun şehadet haberini verdiler. Çok üzüldüm, ağladım. Ama oğlum hayali olan şehitlik mertebesine ulaşmıştı. O an onunla gurur duydum. Arzusunda samimi olmasından, vatan savunmasında Allah ona bu şehadeti nasip etti.

O GECE KORKU KALKTI

Geçen 10 yılda olanları ise şu duygularla anlattı: "15 Temmuz darbe girişimi Cumhurbaşkanımızın sarsılmaz dirayeti, Allah dostlarının duası, cenk ehlinin de mücadelesiyle kazanıldı. Bedir'de, Malazgirt'te ve en son Çanakkale'de şahlanan ruh 100 yıl sonra 15 Temmuz'da yeniden dirildi. O gece korku kalktı, yiğitler şehadete koştu. Allah, korkuyu zalimlerin kalplerine saldı. Kendi selasını dinleyen şehitler, bir sela ile şehadete koşan yiğitler oldu. İki torunum yetim kaldı ama bir millet uyandı."