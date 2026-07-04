İzmir CHP’de istifa depremi: Kazan kaynıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın CHP'den istifa edip yoluna bağımsız devam edeceğini açıklamasıyla sarsılan İzmir'de yeni istifa haberleri geldi. Tugay'ın sağ kolu olarak bilinen ve belediye şirketler koordinatörü olarak görev yapan hukuk müşaviri Ahmet Okyay, görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Okyay'ın beklenmeyen istifasının, önceki gece Tugay'ın Belediye-İş Sendikası ile imzaladığı toplu sözleşme imza törenine davet edilmemesi olduğu öne sürüldü. Bir istifa haberi de Konak'tan geldi.

Konak Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Kazım Umdular, önceki günkü meclis toplantısı sonrası istifa ettiğini duyurdu. Umdular'ın, CHP'li meclis üyesi Alaattin Kurt'un toplantıda 'tehdit ediliyorum' açıklaması yapması üzerine, meclis üyesine ya da herhangi bir kişiye yönelik tehdidin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini söyledi. İddiaya göre, toplantı sonrası Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Umdular'a, "Beni savunmak yerine Alaattin Kurt'u korudunuz" sözleriyle tepki gösterdi.