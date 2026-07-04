O gece yaşananları yeni nesle anlatmalıyız

Konya'nın Karatay ilçesindeki bir lisede İnşaat Teknolojileri Öğretmeni olarak görev yapan evli ve 3 çocuk babası Ömer Faruk Çatal, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ankara Mamak'taki evinden çıkarak Genelkurmay Başkanlığı'nın önüne gitti. Burada helikopterden açılan ateş sonucu çenesine şarapnel parçası isabet eden Çatal, bir süre hastanede tedavi gördü. 6 ay pipetle beslenebilen, çene kısmına platin takılan Çatal, hâlâ çenesini tam olarak açmakta güçlük çekiyor. Ömer Faruk Çatal, çenesindeki şarapnelin kendisi için gurur olduğunu ifade ediyor.

KARDEŞİ 4 YIL ÖNCE ŞEHİT OLDU

4 yıl önce de kardeşi Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit düşmüştü. Ömer Faruk Çatal, "Milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Aradan geçen yıllar acılarımızı unutturmadı; aksine o gecenin anlamını ve milletimizin gösterdiği eşsiz direnişi hafızalarımıza daha da güçlü şekilde kazıdı. O karanlık gecede gazi olma şerefine eriştim. 15 Temmuz milletimizin ortak değerleri söz konusu olduğunda tek yürek olabileceğini tüm dünyaya gösterdiği gündür. Bugün bizlere düşen görev, o gece yaşananları unutmamak ve unutturmamaktır. Gelecek nesillere demokrasinin, milli iradenin ve bağımsızlığın ne kadar kıymetli olduğunu anlatmak hepimizin sorumluluğudur. Çünkü tarihini unutan milletler, aynı acıları yeniden yaşamaya mahkûm olabilir. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor; milletimizin kahramanlık ve fedakârlığını saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.





VATAN ÂŞIĞI KARDEŞLER

Çatal ailesinin diğer kardeşleri Aziz asker, Serkan ise polis olarak vatan için gözünü kırpmadan can vermeye hazır. 4 kardeş yıllar önce bu fotoğrafı çektirmişti.