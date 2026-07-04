Şehitlerimizin hatırası için aşure kaynatıldı
15 Temmuz hain darbe girişimine karşı Türk milletinin destansı zaferinin üzerinden geçen 10 yılda, kahraman şehitlerimizin aziz hatıraları kalplerde yaşatılmaya devam ediyor. Anma programları kapsamında, 15 Temmuz Derneği genel merkezinin bahçesinde bir araya gelen şehit eşleri ve çocukları, anlamlı bir vefa örneği sergiledi. Türkiye'nin dört bir yanındaki şehit ailelerinin gönderdiği erzakların tek bir kazanda buluştuğu etkinlikte, Muharrem ayının bereket ve kardeşlik ruhu 15 Temmuz destanıyla harmanlandı. Dualar eşliğinde pişen aşureler, cuma namazının ardından Ankara Hacı Bayram Veli Camii ile İstanbul'daki Hz. Ali, Eyüp Sultan ve Şüheda camilerinde halka ikram edilerek milli birliğin sembolü oldu. 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, "Gelecek nesillere bu tarihi süreci anlatmak adına her yıl bir dizi program düzenliyoruz" dedi.