SON DAKİKA... CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa etti

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa ettiğini açıkladı. Özgür Özel'e yakınlığı ile bilinen Beker sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacağı kanaatinde olduğum için Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA... CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa etti

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa ettiğini açıkladı. Özgür Özel'e yakınlığı ile bilinen Beker, mutlak butlan kararı sonrası Özel'e destek vermişti.

SON DAKİKA... CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa etti

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI: PARTİDEKİ HUKUKSUZLUĞUN...

Beker, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Cumhuriyet Halk Partisi'nde kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu üzülerek izlemekteyim. Mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacağı kanaatinde olduğum için Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bağımsız Ankara milletvekili olarak ülkemin birliği, beraberliği ve huzuru için mücadele etmeye devam edeceğim.

Ayrıntılar geliyor

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#ÖZGÜR ÖZEL #ANKARA #CHP

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!