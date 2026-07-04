SON DAKİKA... CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa etti
CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa ettiğini açıkladı. Özgür Özel'e yakınlığı ile bilinen Beker sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacağı kanaatinde olduğum için Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.
CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa ettiğini açıkladı. Özgür Özel'e yakınlığı ile bilinen Beker, mutlak butlan kararı sonrası Özel'e destek vermişti.
SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI: PARTİDEKİ HUKUKSUZLUĞUN...
Beker, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Cumhuriyet Halk Partisi'nde kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu üzülerek izlemekteyim. Mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacağı kanaatinde olduğum için Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bağımsız Ankara milletvekili olarak ülkemin birliği, beraberliği ve huzuru için mücadele etmeye devam edeceğim.
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