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  • SON DAKİKA... Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba ve için tutuklama talebi: Mahkemeye sevk edildi!

SON DAKİKA... Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba ve için tutuklama talebi: Mahkemeye sevk edildi!

SON DAKİKA... Yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba ve CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in özel kalem müdürü ve yakın arkadaşı Sadık Can Köksal tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

SON DAKİKA... Veli Ağbaba’nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba ve için tutuklama talebi: Mahkemeye sevk edildi!
Batuhan ALTINBAŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in özel kalem müdürü ve yakın arkadaşı Sadık Can Köksal gözaltına alınmıştı. İkisinin de savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

SON DAKİKA... Veli Ağbaba’nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba ve için tutuklama talebi: Mahkemeye sevk edildi!

KAYNAĞI BELLİ OLMAYAN PARA GİRİŞİ
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada Yeğen Ağbaba'nın hesabına yüksek tutarlarda kaynağı belli olmayan para girişi olduğu tespit edildiği aktarıldı.

SON DAKİKA... Veli Ağbaba’nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba ve için tutuklama talebi: Mahkemeye sevk edildi!

İKİ İSME DE TUTUKLAMA TALEBİ
Yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba ve uyuşturucu - fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in özel kalem müdürü ve yakın arkadaşı Sadık Can Köksal savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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#VELİ AĞBABA #İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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