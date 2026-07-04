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SON DAKİKA... Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba ve için tutuklama talebi: Mahkemeye sevk edildi!

SON DAKİKA... Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba ve için tutuklama talebi: Mahkemeye sevk edildi!

SON DAKİKA... Yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba ve CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in özel kalem müdürü ve yakın arkadaşı Sadık Can Köksal tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2026 16:10 Son Güncelleme: 04 Temmuz 2026 16:13

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in özel kalem müdürü ve yakın arkadaşı Sadık Can Köksal gözaltına alınmıştı. İkisinin de savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

KAYNAĞI BELLİ OLMAYAN PARA GİRİŞİ

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada Yeğen Ağbaba'nın hesabına yüksek tutarlarda kaynağı belli olmayan para girişi olduğu tespit edildiği aktarıldı.