SON DAKİKA... Veli Ağbaba’nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba ve Sadık Can Köksal tutuklandı!

VELİ AĞBABA, ŞOFÖRÜ VE MECLİS ÇALIŞANI DOSYADA

Tutuklama talebinde, başka bir soruşturma dosyasında tutuklu bulunan Gökhan Cumalı'nın, Turgut Koç'un ve Veli Ağbaba'nın şoförü olduğu belirtildi. Sevk yazısında, Gökhan Cumalı'nın hesabına Veli Ağbaba, Turgut Koç ve Veli Ağbaba'nın meclis çalışanı Özlem Akyılmaz Mercan tarafından para girişleri olduğu kaydedildi.

MECLİS ÇALIŞANINA 5 AYRI PARA TRANSFERİ

Sevk yazısında, Turgut Koç'un Veli Ağbaba'nın meclis çalışanı Özlem Akyılmaz Mercan'a farklı tarihlerde para gönderdiği belirtildi. Koç'un; 9 Ocak 2023'te 25 bin TL, 15 Ağustos 2023'te 10 bin TL, 12 Eylül 2023'te 25 bin TL, 4 Temmuz 2024'te 100 bin TL, 26 Temmuz 2024'te 100 bin TL gönderdiği tespit edildi. Ayrıca, Turgut Koç'un Gökhan Cumalı'ya da çok sayıda para gönderdiği ifade edildi.

TURGUT KOÇ'TAN "VELİ AĞBABA PARA İSTEDİ" İTİRAFI

Sevk yazısına göre başka bir dosyadan tutuklu Turgut Koç, savcılıktaki ifadesinde, Veli Ağbaba'nın kendisinden para istediğini ve bu nedenle yazışma yaptığını itiraf etti.

Savcılık, Turgut Koç'un dijital materyallerinde Veli Ağbaba ile çok sayıda fotoğrafının bulunduğunun da tespit edildiğini belirtti.

"PARA NEREDE" YAZIŞMASI DA DOSYAYA GİRDİ

Gökhan Cumalı'nın telefon dijitallerinde yapılan incelemelerde de dikkat çeken bulgulara ulaşıldı. Gökhan Cumalı'nın telefonunda Veli Ağbaba ile para konulu sohbetlerin bulunduğu belirtildi. Buna göre 16 Ocak 2024 tarihinde Veli Ağbaba'nın "para nerede" şeklinde sorduğu, 4 Mart 2024 tarihinde ise Veli Ağbaba ile gerçekleştirilen WhatsApp yazışmasında kargo poşeti içerisinde bulunduğu değerlendirilen 100 bin dolara ilişkin yazışma ve fotoğraf tespit edildiği kaydedildi.

BELEDİYE İHALELERİ VE USULSÜZ ANLAŞMA İDDİASI

Savcılık, dosyadaki delilleri birlikte değerlendirerek Turgut Koç'un Veli Ağbaba aracılığıyla belediyelerden birtakım maddi menfaat karşılığında usulsüz anlaşarak ihale ve alım satım işleri aldığı kanaatine vardı. Sevk yazısında ayrıca Turgut Koç'un başkalarının ihale ve alım satım işleri almasına aracılık ettiği, Gökhan Cumalı ile birlikte şirket kurarak belediyeden ihale aldıkları ifade edildi.

USULSÜZ KAZANCIN BİR KISMI ÖZEL KALEM, AKRABA VE ŞOFÖRE GÖNDERİLDİ

Tutuklama talebinde, Turgut Koç'un usulsüz kazandığı değerlendirilen maddi menfaatin bir kısmını Veli Ağbaba'nın özel kalem müdürüne, akrabalarına ve şoförüne gönderdiğinin toplu delillerden tespit edildiği belirtildi. Savcılık, bu para hareketlerinin soruşturma açısından önem taşıdığını değerlendirdi. Yazıda, Turgut Koç ile Ahmet Can Ağbaba arasında herhangi bir akrabalık bağının bulunmadığı özellikle vurgulandı. Savcılık, Ahmet Can Ağbaba'nın nüfuz ticaretine aracılık ederek kendisine 150 bin TL maddi menfaat temin ettiğini değerlendirdi.