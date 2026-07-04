TOLGA nefes kesti

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz kasım ayında ilk test atışını Konya'da gerçekleştiren 'MKE Tolga Yakın Hava Savunma Sistemi' bu kez de 24 farklı ülkeden 64 kişinin katıldığı uluslararası heyete tanıtıldı. Konya'da konuşlu Karapınar Atış Test ve Değerlendirme Grup Komutanlığı'nda atışlı gösterim yapan MKE Tolga, kamikaze drone, sürü drone saldırısı ve 'Şahid' tipi sabit kanatlı İHA tehditlerinin yer aldığı 7 farklı senaryoda hava tehditlerini bir bir tespit ederek etkisiz hâle getirdi. MKE TOLGA'nın bu başarısı nefes kesti. MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, "Bizim makine kimya olarak üretim politikamız etkili, basit, ucuz çözümler geliştirmek. Çünkü tehdit de bu şekilde. Tehdit de etkili, basit ve ucuz. Dolayısıyla bu şekildeki ucuz bir tehdide çok pahalı tedbirlerle müdahale tamamen asimetrik bir finansal yük getiriyor. Onu ortadan kaldırmak için aynı şekilde hedefle orantılı, basit ve ucuz çözümler geliştirme ihtiyacı var. Çok küçük ve yönetilmesi, öngörülmesi çok zor bir hedefe karşı etkili bir şekilde atış yapabilme kabiliyeti ve o hedefleri bertaraf edebilme kabiliyeti, ileri bir teknoloji. Günün sonunda ortaya koyduğunuz şeylerin ucuz ve etkili olmasını TOLGA ile hedefledik ve TOLGA da bu özgüvenle bu kadar çok sayıda ülkenin askeri ve sivil delegasyonları önünde canlı atışlarla bir kez daha rüştünü ispat etti" dedi.

ÜRETİME GEÇİYOR

TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi'nin geliştirme sürecinin büyük ölçüde tamamlandığını belirten Keleş, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamak adına Savunma Sanayi İstişare Kurulu'ndan, kurulun da verdiği kararla Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kazandırmak üzere seri üretimlerimiz devam ediyor. Çeşitli ülkelere ihracat sözleşmeleri yapıldı. Ortak üretimle ilgili süreçler de yeni ülkeler eklenmek suretiyle devam ediyor. Yani TOLGA'yı dünyanın farklı coğrafyalarında yine bir kısmını Türkiye'de bir kısmını mahallinde olmak suretiyle üretiyor ve bu ülkelerin hizmetine de veriyor olacağız" diye konuştu.