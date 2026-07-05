Adnan Beker, CHP'den istifa etti
CHP'de ihracı gündemde olan Ankara Milletvekili Adnan Beker, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mevcut yapı içinde sürdürülecek siyasi mücadelenin ülkeye ve millete fayda sağlamayacağı kanaatine vardığını belirten Beker, bağımsız Ankara milletvekili olarak görevine devam edeceğini duyurdu. İstifanın ardından Adnan Beker'in kardeşi Özay Beker hakkında da gözaltı kararı uygulandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü organize suç soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Özay Beker'in, "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla soruşturulduğu öğrenildi.