Ali Erbaş'tan Deniz Göktaş'a tepki: Mekkeli müşrikler bile bunu yapmadı
Eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, komedyen Deniz Göktaş'ın Kuran-ı Kerim'e ilişkin ifadelerine tepki göstererek, "Mukaddesatı mizah malzemesi yapmak, cehaletin ve sanatsal tükenmişliğin göstergesidir" dedi.
Eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Mizahın Sınırları ve İlahi Kelamın Hakikati" başlıklı yazısında, stand-up gösterisindeki ifadeleri nedeniyle komedyen Deniz Göktaş'a sert tepki gösterdi. Erbaş, kutsal kitaplar ve Kuran-ı Kerim'e yönelik benzetmelerin yalnızca inanç dünyasını incitmediğini, aynı zamanda "mantıksal, edebi ve bilimsel bir cehaleti" ortaya koyduğunu belirtti. Kuran'ın Hz. Muhammed'e (SAV) vahyedilen ilahi kelam olduğunu vurgulayan Erbaş, Allah'ın zamandan ve mekândan münezzeh olduğunu, vahyin beşeri bir düşünce ürünü gibi sunulmasının büyük bir yanılgı olduğunu ifade etti. Kuran'ın dini kemale erdirdiğini bildirdiğini hatırlatan Erbaş, ilahi kelamın yeni fikirlere ihtiyaç duymadığını ve benzerinin insanlar tarafından asla ortaya konulamayacağını belirterek, bu konuda Kuran'daki meydan okuma ayetlerine dikkat çekti.