Bakan Gürlek: Geleceğin Mührü ortak geleceğimize duyduğumuz sarsılmaz inancın adıdır

Bakan Gürlek, "Geleceğin Mührü" dijital iletişim kampanyasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

İletişim Başkanlığınca hazırlanan videoyu "Geleceğin Mührü" başlığıyla paylaşan Gürlek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, milletten aldıkları ilhamla, kadim değerlerin ışığında Türkiye Yüzyılı hedeflerine kararlılıkla yürüdüklerini vurguladı.

Gürlek, şunları kaydetti:

"Milli savunma sanayiimiz, etkin diplomasimiz ve adalet merkezli medeniyet tasavvurumuzla ülkemizin yarınlarını daha da güçlendirmek üzere azimle çalışıyoruz. Bizlere düşen görev, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu büyük ve güçlü Türkiye vizyonuna, bulunduğumuz her alanda gayretle, samimiyetle ve sorumluluk bilinciyle katkı sunmaktır. Aziz milletimizin feraseti, devletimizin kararlılığı ve Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle yükselen bu kutlu yürüyüş, eser ve hizmet siyasetinin, milli iradenin ve Türkiye Yüzyılı vizyonunun en güçlü nişanesidir. Geleceğin Mührü, milletimizin azminin, devletimizin gücünün, mazlumların umudunun ve ortak geleceğimize duyduğumuz sarsılmaz inancın adıdır."

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör