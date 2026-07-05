Başbağlar’ın yarası 33 yıldır kanıyor

Türkiye'nin hafızasına kazınan en acı terör saldırılarından biri olan Başbağlar Katliamı, adeta bir köyü haritadan sildi. Eski Başbağlar Köyü Derneği Başkanı Mehmet Ali Dikkaya, hemşerilerini kaybettiği o karanlık günü SABAH'a anlattı.

KARDEŞLİĞİMİZ HEDEF ALINDI

Mehmet Ali Dikkaya, katliamın sıradan bir terör saldırısı olmadığını belirterek, "Bu olay kardeşliğimize vurulmak istenen bir darbeydi. Acısı ilk günkü gibi taze. Birçok ihmaller zinciri yaşandı. Akşam ezanı okunurken 100- 150 civarında terörist köye geldi.

Camide namaz kılanları köy meydanına topladılar. Evlerde olmayanları tek tek aldılar. Yaklaşık yarım saat propaganda yaptıktan sonra 28 kişiyi kurşuna dizdiler, 5 kişiyi ise evlerinde yakarak öldürdüler. Yanan 5 kişinin cenazesini bulamadık, enkaza karıştı. Toplam 33 şehit verdik. Cami, ilkokul, öğretmen lojmanı, imam evi, köy odaları ve 191 hane tamamen yakıldı" dedi.

KURŞUNA DİZDİLER

Dikkaya, saldırının planlı şekilde gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Türkiye'yi karanlık bir koridora sokmak istediler. Teröristler köyün giriş ve çıkışlarını tuttu, telefon hatlarını kesti. Bir grup camiyi bastı, bir grup evlerden isim isim erkekleri topladı, diğer grup kadın ve çocukları dereye götürdü. Bu sırada evler yağmalandı, kadınların ziynet eşyaları alındı. Kanaatimizce bunun arkasında organize bir üst akıl vardı. Türkiye'yi kaosa sürüklemek isteyen kökü dışarıda örgütler devredeydi" ifadelerini kullandı.



KARANLIK NOKTALAR VAR

Katliamın üzerinden geçen 33 yıla rağmen olayın birçok yönü hâlâ aydınlatılamadı. Soruşturma ve yargılama sürecindeki eksiklikler, adaletin tam anlamıyla sağlanamadığı eleştirilerine neden oldu. Başbağlar dosyasında hâlâ cevap bekleyen başlıca sorular şöyle:

Katliamda hayatını kaybedenlerin büyük bölümüne otopsi yapılmadı.

Yaklaşık 210 haneden 191'i yakıldı ancak olay yerinde bulunan 585 boş kovan için balistik inceleme gerçekleştirilmedi.

Nazife Baltacı, 13 yaşındaki oğlu İbrahim Baltacı, Nurettin Aydın, Şakir Aydınlı ve Süleyman Orhan'ın naaşlarına ulaşılamadı.

Katliam sonrası gözaltına alınan 14 sanık ilk ifadelerinde suçlarını itiraf etmelerine rağmen, teşhis işlemlerinin usulsüz olduğu gerekçesiyle serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında toplam 16 şüpheli yargılandı ancak Başbağlar Katliamı nedeniyle tek bir sanık bile ceza almadı. İtirafçı olan iki kişi yalnızca PKK'ya yardım ve yataklık suçundan hüküm giydi.