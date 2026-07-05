Başkan Erdoğan’dan başpehlivanlık kemerini kuşanan Erkan Taş’a tebrik mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başpehlivanlık kemerini kuşanan Erkan Taş'ı sosyal medya hesabından tebrik etti. Başkan Erdoğan paylaşımında, "665'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık kemerini kuşanan Erkan Taş'ı canıgönülden tebrik ediyorum. Farklı boylarda er meydanında kol bağlayan tüm pehlivanlarımızı kutluyor, kendilerine Cenab-ı Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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