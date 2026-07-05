Başkan Erdoğan’dan başpehlivanlık kemerini kuşanan Erkan Taş’a tebrik mesajı!
Başkan Erdoğan 665’inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanlık kemerini kuşanan Erkan Taş'ı sosyal medya hesabından kutladı. Başkan Erdoğan mesajında, “başpehlivanlık kemerini kuşanan Erkan Taş'ı canıgönülden tebrik ediyorum.” ifadelerine yer verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başpehlivanlık kemerini kuşanan Erkan Taş'ı sosyal medya hesabından tebrik etti. Başkan Erdoğan paylaşımında, "665'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık kemerini kuşanan Erkan Taş'ı canıgönülden tebrik ediyorum. Farklı boylarda er meydanında kol bağlayan tüm pehlivanlarımızı kutluyor, kendilerine Cenab-ı Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.
665'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık kemerini kuşanan Erkan Taş'ı canıgönülden tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 5, 2026
Farklı boylarda er meydanında kol bağlayan tüm pehlivanlarımızı kutluyor, kendilerine Cenab-ı Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum. pic.twitter.com/3y8wld63mC